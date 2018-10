Loreto Aprutino, l'Abruzzo tra storia e romanticismo

In provincia di Pescara è un gioiello abruzzese tutto da scoprire, anche per le coppie in cerca di una destinazione poco nota ma con tanto da offrire. Premiata con il titolo di Città dell’Olio, la cittadina vanta infatti una storia antica ed un grande spessore culturale ricca com’è di spunti per una visita. Incastonata tra la costa pescarese e il Gran Sasso, domina dalla sommità di un colle il fiume Tavo e le immense distese di uliveti. Passeggiando per il centro storico, tra i 300 più belli d’Italia, si nota subito il caratteristico aspetto medievale tra porte d’accesso, vicoli, strade pittoresche, case e palazzi signorili che si stringono intorno al, imponente simbolo cittadino dal grande impatto visivo. Leggenda vuole che qui avrebbe alloggiato San Tommaso D’Aquino.Scopri Pescara e le strutture dove dormire Centro del potere temporale, il Castello, nel corso del Quattrocento, fu teatro delle vicende belliche tra Angioini ed Aragonesi. Nei diversi secoli ha visto numerose trasformazioni ad opera delle famiglie nobili che lo hanno abitato, ma durante la Seconda Guerra Mondiale subì i bombardamenti aerei. Fu con l’ultima trasformazione che da dimora storica è diventato un albergo di pregio, sede anche di eventi e congressi. La, maestosa, è dominata dal portale ad arco, sormontato da un grande balcone, sopra il quale si aprono le finestre neoclassiche. Entrando, un androne in salita immette nell'antico cortile con cisterna, abbellito da sculture e stemmi. All’interno le camere e le sale, totalmente restaurate, conservano elementi architettonici antichi come le volte a botte e a crociera: vale la pena scambiarsi promesse d’amore in un luogo cosi carico di suggestioni.Leggi anche: Abruzzo per innamorati: 5 itinerari Tra gli edifici di culto spiccano l, chiesa madre di Loreto del 1400, preceduta da una suggestiva loggia che si affaccia sulla Maiella e caratterizzata da una pavimentazione in ceramica, e ladal bel portale trecentesco con annesso il chiostro. A conservare e divulgare le memorie del paese un ruolo determinante lo gioca il Polo Museale, con ilche raccoglie maioliche d’inestimabile valore e il, allestito nell’antico e innovativo oleificio di Raffaele Baldini Palladini, situato nel Castelletto Amorotti, dove sono conservati, tra gli altri, anche documenti firmati attestanti i riconoscimenti di Barbella, D’Annunzio, Michetti ed altri illustri estimatori per l’olio loretese.