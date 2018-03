Friuli Venezia Giulia per coppie con 6 itinerari

Nonostante l’atmosfera austera e riservata Udine nasconde un lato intimo capace di attrarre anche le coppie di innamorati. Andiamo a scoprirlo. Vai all’itinerario Quello che rende speciale il borgo di Venzone, in provincia di Udine, è il fatto di essere stato fedelmente ricostruito cosi come era in origine. Vai all’itinerario Scorci mozzafiato che sprigionano arte, storia ed eleganza: ecco perché Trieste è capace di regalare momenti di autentico romanticismo. Vai all’itinerario Cornice perfetta per un rilassante weekend di coppia, il pittoresco borgo in provincia di Pordenone si presenta con il suo equilibrio perfetto tra terra e acqua, nata ed architettura. Vai all’itinerario E’ un piccolo pezzo di Medioevo incastonato nella serena campagna friulana il borgo di Cordovado, con un castello pieno di storia che invita i visitatori a scoprire le sue bellezze. Vai all’itinerario Il centro storico di Pordenone è ricco di spunti e si propone con diverse esperienze romantiche capaci di accontentare molti gusti. Vai all’itinerario