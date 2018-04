Di castello in castello per scambiarsi promesse d'amore

E’ un bellissimo borgo della provincia di Treviso quello vegliato dell’imponente sagoma del Castello Brandolini, fortezza dalle suggestioni medievali. Vai all’itinerario Tra le colline toscane che si adagiano lungo la Via Francigena la città di Massa ospita un antico maniero che ripercorre la lunga storia dei signori che lo fecero diventare una maestosa fortezza. Vai all’itinerario Celebre per aver fatto da sfondo alla passione di Paolo e Francesca, il Castello di Gradare è un luogo carico di storia nonché meta estremamente romantica. Vai all’itinerario Il borgo che si sviluppa intorno al castello è incastonato nella campagna friulana ed offre un intreccio di palazzi tutti da scoprire. Vai all’itinerario Torrechiara è un borgo nei pressi del’Appennino parmense noto soprattutto per la presenza del famoso castello che riporta indietro nel tempo. Vai all’itinerario