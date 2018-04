Arquà Petrarca, a spasso nel borgo del poeta

Non è cambiato molto il borgo vento dida quando il poeta, di cui oggi porta il nome, ne rimase conquistato tanto da scegliere di viverci a partire dal 1369, quando, secondo la tradizione, il signore di Padova gli donò la casa che ancora oggi custodisce numerosi suoi cimeli del periodo in cui vi dimorò. Da molti definito “”, il borgo veneto è un piccolo gioiello dal fascino d'altri tempi dove è ancora possibile respirare le atmosfere che accompagnavano la vita del poeta. Per questo non c'è coppia che non rimarrà conquistata dalla poesia che sprigiona da questo piccolo gioiello fatto di piazzette, stradine ed edifici antichi che offrono scorci romantici per un weekend all'insegna dell'amore.Sin dai primi passi tra le bellezze del borgo ci si rende immediatamente conto del riccoche il centro storico custodisce. A cominciare da, sulla quale si affacciano, dal caratteristico stile gotico veneziano, la chiesa di, che custodisce l'antica tela dell'Ascensione dipinta da Palma il Giovane. Proprio sul sagrato adiacente, protette dall'imponente sarcofago in marmo rosso di Verona, riposano le spoglie del Petrarca.Proseguendo la passeggiata alla volta di, ci si trova al cospetto dell', amato da Petrarca, adornato da un altare ligneo seicentesco e una pala d'altare di Palma il Giovane. Nell'annessa loggia dei vicari campeggiano, invece, gli stemmi dei nobili rettori padovani. Ma una visita di Arquà Petrarca non sarebbe completa senza una effettuare una tappa all'anticacircondata da un pittoresco giardino di cui un tempo si prendeva cura lo stesso Petrarca. Al suo interno è stata allestita un'esposizione ricca di cimeli storici ed opere del poeta.Ma gli edifici storici che impreziosiscono il borgo sono davvero numerosi. Esplorando le vie di Arquà Petrarca si scoprono, ad esempio,, oggi prestigiosa location di eventi e concerti,, che attualmente ospita una galleria d'arte,, tipica villa veneziana di epoca quattrocentesca, e Villa, votata alla musica, al cui interno si può visitare un'esposizione di pianoforti ed assistere a suggestivi concerti e festival di musica classica. Chi deciderà di raggiungere il borgo a primavera, inoltre, potrà godere dell'opportunità di assistere a coinvolgentiche animano il paese proprio a cavallo dei mesi di aprile e maggio.Leggi anche: