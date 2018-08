Amore in montagna, 5 idee romantiche

Tra spettacolari canyon, malghe e pascoli circostanti il romanticismo è assicurato a Sauris, che viene definita come l'isola tra le montagne e si trova propria nel cuore della Carnia. Vai all’itinerario In Val Varaita il borgo di Chianale si caratterizza per il colore dell’ardesia, il calore del legno, il profumo del bosco, il rumore dell’acqua che scorre e l’aria frizzante. Vai all’itinerario Gli scenari della Val di Susa fanno letteralmente innamorare, incorniciata com’è dai morbidi ed altissimi rilievi del Piemonte, ricoperta di laghi e di boschi che creano scorci mozzafiato. Vai all’itinerario Incastonata tra le cime delle Dolomiti, Ortisei regala emozioni ad alta quota in ogni stagione dell’anno con esperienze multisensoriali. Vai all’itinerario Inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, Rango emerge come fosse scolpito nella roccia per regalare suggestioni uniche. Vai all’itinerario