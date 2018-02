Week-end a Torino con i Metallica

Sabato 10 febbraio i Metallica saranno ospiti del Palalpitour per la prima data italiana del WorldWired Tour, a supporto del loro nuovo album “Hardwired…To Self-Destruct”. Il tour è partito con due date allo Ziggo Dome di Amsterdam il 4 e il 6 settembre scorso. Fra i gruppi rock più influenti e di successo nella storia, i Metallica hanno venduto 110 milioni di album in tutto il mondo ricevendo diverse certificazioni di Album di Platino, tra cui quella per l'album omonimo del 1991, comunemente chiamato “The Black Album”, con quasi 17 milioni di copie vendute solo negli USA. Ricordiamo che il nuovo Hardwired…To Self-Destruct è stato pubblicato lo scorso 18 novembre, sull’etichetta dei Metallica Blackened Recordings e ha debuttato al numero uno delle classifiche di tutto il mondo, vendendo oltre 800.000 copie nella prima settimana. L’album è stato prodotto da Greg Fidelman con James Hetfield e Lars Ulrich

Musicista contemporaneo, compositore tradizionale e rock star, che combina insieme una grande varietà di stili e di tecniche differenti per creare una musica personale ma allo stesso tempo universale. Goran Bregovic salirà sul palco del Teatro Colosseo domenica 11 febbraio per un concerto intenso ed emozionante in cui la musica diventa punto di incontro tra culture e religioni apparentemente distanti. Accompagnato da un’orchestra di 18 elementi, l’artista bosniaco porta in scena i brani storici del suo repertorio e le nuove composizioni contenute nel suo ultimo lavoro, Three Letters From Sarajevo. Una produzione tutta incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica. Un album che, come i concerti dal vivo, racconta l’esigenza e la voglia di parlare del melting pot che è la cifra artistica e umana di questo straordinario artista di fama mondiale.