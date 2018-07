Kappa Futurfestival, a Torino con la musica elettronica

Sono circa 50 000 le presenze stimate per la nuova edizione del Kappa Futurfestival che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 luglio da mezzogiorno a mezzanotte al Parco Dora di Torino. Si tratta del più grande format di musica elettronica estivo italiano, unico ad essere stato nella top 10 della classifica Siae per biglietti venduti. Il Kappa FuturFestival grazie agli 81 stati rappresentati da tutto il mondo si conferma anche per il 2018 tra gli eventi culturali italiani che destano maggiore interesse all'estero.

La due giorni di musica elettronica che vedrà allestiti quattro stage in una location incredibile con un’attenzione fortissima a tutti i dettagli vede la techno e la tech-house protagoniste del festival. Lo spettro della musica dance contemporanea si svilupperà grazie ad una line up che ha realmente pochi eguali a livello continentale per importanza, qualità, equilibrio e impatto. Ospiti della rassegna leggende come Derrick May, Robert Hood, Adam Beyer, Timo Maas e Stacey Pullen. Fra gli artisti italiani Marco Carola, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Marco Faraone, Sam Paganini, Dj Tennis, oltre ad alcuni degli eroi del clubbing sulla traiettoria Ibiza-Berlino Solomun, Kölsch, The Martinez Brothers, Andrea Oliva, Jackmaster, Hot Since 82, Seth Troxler, Eats Everything.

In programma anche i dj set dei giganti Eric Prydz e Fatboy Slim, ma anche quelli dei leggendari cavalieri house Mr. Fingers, François K, Joe Claussell, Danny Krivit per arrivare allo straripante talento di Motor City Drum Ensemble, oltre a un fuoriclasse senza tempo come l’italiano Ralf. Non mancherà il celebre Apparat, il bulgaro KiNK e le rappresentanti dell'elettronica al femminile Amelie Lens, Peggy Gou e Giorgia Angiuli