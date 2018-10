India, benvenuti nel museo dei cervelli

National Institute of Mental Health and Neurosciences (Bangalore, India, che ha per protagonista il cervello. Nel senso più letterale, anatomico del termine. L’organo umano e animale è infatti esposto in mille taglie e variazioni all’intero di questo particolarissimo percorso, di recente inaugurazione.



Un’iniziatica unica, che permette di conoscere, ma soprattutto osservare e persino tenere tra le mani questo organo tanto importante quanto affascinante. Nato per volontà del dottor S. K. Shankar, Professore e Direttore del Dipartimento di Neuropatologia, il ‘museo dei cervelli’ raccoglie le parti anatomiche ricevute in donazione per la scienza. Proprio grazie agli studi sui cervelli umani il dipartimento ha fatto numerose interessanti scoperte. Utili quindi in ambito di ricerca, per l'insegnamento degli studenti, ma anche, perché no, per la conoscenza di un pubblico molto più allargato. L’iniziativa infatti abbraccia non solo tematiche anatomiche, ma anche la complessa questione della malattia mentale.

Un museo che potrebbe mettere a dura prova lo stomaco di molti. Eppure, è interessante come pochi. Si tratta di un museo allestito all’interno del NIMHANS ) di, India, che ha per protagonista il cervello. Nel senso più letterale, anatomico del termine. L’organo umano e animale è infatti esposto in mille taglie e variazioni all’intero di questo particolarissimo percorso, di recente inaugurazione.Un’iniziatica unica, che permette di conoscere, ma soprattutto osservare e persino tenere tra le mani questo organo tanto importante quanto affascinante. Nato per volontà del dottor S. K. Shankar, Professore e Direttore del Dipartimento di Neuropatologia, il ‘’ raccoglie le parti anatomiche ricevute in donazione per la scienza. Proprio grazie agli studi sui cervelli umani il dipartimento ha fatto numerose interessanti scoperte. Utili quindi in ambito di ricerca, per l'insegnamento degli studenti, ma anche, perché no, per la conoscenza di un pubblico molto più allargato. L’iniziativa infatti abbraccia non solo tematiche anatomiche, ma anche la complessa questione della malattia mentale.

Certo l’esposizione è piuttosto particolare. All’interno di una stanza definita la Brain Bank (la Banca del cervello) al piano terra del centro di ricerca sono esposti sotto una luce forte e bianca i cervelli di ben 500 specie animali. Si trovano all’interno di teche, e sono catalogati non solo per specie di appartenenza ma anche per patologie o cause varie di decesso. Ci sono cervelli in cui si può notare un’emorragia, altri in cui sono evidenti segni di ictus, malattie e malformazioni. Particolarmente impattanti dal punto di vista emotivo, i cervelli di persone morte per incidenti stradali. Insomma, se da un lato può far rabbrividire, il museo dei cervelli vuole anche sensibilizzare rispetto al tema della salute e della sicurezza, e lo fa in un modo forse un pochino macabro, ma certamente d’impatto. Una visita al museo di Bangalore, e la materia grigia non sarà più un mistero.