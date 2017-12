I ponti più belli delle Marche

Una curiosità che riguarda le Marche è legata proprio al nome: è l’unica regione italiana al plurale. Si caratterizza per la presenza dei monti Appennini che dolcemente degradano lungo vallate parallele fino al mare e si contraddistingue per la rara bellezza che l’ha resa terra di grandi personalità. Sono davvero tante le località che meritano una visita, e non solo quelle balzate agli onori internazionali per le loro ricchezze artistiche, storiche e culturali. Un itinerario da prendere in considerazione potrebbe essere quello che porta alla scoperta dei ponti, costruzioni architettoniche che hanno assistito nei secoli al passaggio di carovane, guerrieri, pellegrini fino a sopportare oggi quello delle automobili.Leggi anche: Le Marche in tavola con 5 specialità I ponti spesso sono privati dell’attenzione che meritano perché considerati semplicemente come opere di ingegneria civile, ma scoprirne di belli significa arricchire l’esperienza nella Regione Marche. A, ad esempio, risale al 1782 il, uno dei più belli d’Italia per la bellezza semplice e allo stesso tempo complessa del suo arco a tutto sesto: misura 40 metri di lunghezza per 20 di altezza sul Metauro. Ilè una monumentale struttura a tre archi, costruita in blocchetti di pietra disposti in bassi filari e con tratti di restauro a mattoni, al cui interno è custodita una Madonna col Bambino di fattura tardo-quattrocentesca.è celebre per il, eretto nel 1268: cinque sono le sue arcate centinate, sorrette da grandi piloni, con torre-barriera quadrangolare, merlata alla guelfa. Il suo nome trae origine da una leggenda secondo la quale il costruttore e il diavolo avrebbero stipulato un accordo per la sua edificazione. Ao è una delle opere romane più imponenti lungo il tracciato della Flaminia, e afaceva parte di un complesso sistema fortificato che si trovava a difesa di questo tratto del fiume Musone.Leggi anche: Natale che non ti aspetti: alla scoperta delle Marche Ilè perfettamente conservato ed inserito nell’architettura del luogo, l’Abbazia di San Vittore delle Chiuse ed originariamente conduceva ad una stazione termale. Opera particolarmente importante tutta in mattoni è il, costruito alla fine dell’Ottocento, mentre aquello dedicato aè un’opera avveniristica inaugurata nel 2014 che spicca per la sua modernità. Adsi caratterizza per la costruzione a forma di casupola che si trova al centro, mentre il, conosciuto come Ponte Augusteo di Porta Cappuccia, all’epoca misurava 62 metri di lunghezza, 25 di altezza e 6,50 di larghezza rendendolo secondo solo al ponte sul Danubio.