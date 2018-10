Cinquant’anni di Montepulciano d’Abruzzo

CONTRASSEGNO DI STATO PER IL MONTEPULCIANOIn occasione dei festeggiamenti per i 50 anni della denominazione Montepulciano d’Abruzzo è stato annunciato che dal primo dicembre 2018 i vini del Montepulciano d'Abruzzo Dop saranno indicati dal contrassegno di Stato a garanzia del consumatore e nel segno di una tracciabilità produttiva. La notizia era già stata diffusa lo scorso luglio, quando il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha celebrato questo cinquantesimo anniversario al Vinitaly con alcuni importanti eventi che coronano il percorso di promozione organizzato a livello nazionale e internazionale.IL MONTEPULCIANO D’ABRUZZOPresente in Abruzzo sin dalla metà del ‘700, come dimostrato da numerosi documenti storici, il Montepulciano d’Abruzzo si colloca a pieno titolo tra i grandi rossi all’interno del panorama produttivo nazionale. E’ un vino importante e poliedrico che riflette nel bicchiere le specificità del territorio da cui proviene. Il vitigno ha trovato in queste terre le migliori condizioni per crescere e produrre vini di grande valore, pieni, robusti e al contempo eleganti e profumati. La superficie vitata è su oltre 32mila ettari per una produzione annua di circa 3,5 mln di ett. di cui più di un milione a denominazione di origine con circa l'80% rappresentato dal Montepulciano d'Abruzzo, che è il vitigno più diffuso in ambito territoriale (17mila ettari).UN GRANDE CONSORZIO PER UN GRANDE VINOIl Consorzio del Montepulciano raggruppa ben 200 aziende. Come mercati, il vino attualmente in Italia riscuote successo nel Lazio e Lombardia, mentre in Europa i Paesi più interessati- secondo i dati eall'organismo di tutela - sono Germania, Inghilterra e Nord Europa. Fuori dai confini continentali Stati Uniti, Canada e Giappone.Da dicembre 2018, dunque, i vini del Montepulciano d'Abruzzo Dop adotteranno il sistema identificativo delle produzioni posto sul collo delle bottiglie, a tutela del marchio e della qualità del prodotto.