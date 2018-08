Al Castelbasso Festival con Chiara Civello

Dopo l’uscita dell’Ep “Cuore in tasca” e il tour europeo come special guest di Gilberto Gil, il tour estivo della sofisticata cantautrice Chiara Civello sbarca oggi al Castelbasso Festival. Chiara Civello è stata notata da pubblico e critica grazie alla pubblicazione del suo primo disco “Last Quarter Moon” (2005), che l’ha resa la prima artista italiana nella storia ad incidere il suo album d’esordio per la prestigiosa etichetta Verve Records.

Nel 2008 l'artista parte per il Brasile dall’amico Daniel Jobim per entrare in contatto con la cultura e la musica brasiliane. Nel 2012 partecipa poi al Festival di Sanremo nella sezione Big, con il brano “Al posto del mondo”. Nel 2014 esce il fortunato quinto album in studio, “Canzoni”, prodotto da Nicola Conte e con cui Chiara Civello si presenta per la prima volta nell’inedita veste di sola interprete.

Ricordiamo che nel corso del concerto la Civello presenterà i brani del suo ultimo album “Eclipse” in uscita internazionale a settembre. Il nuovo album contiene dodici brani, registrati tra Parigi, New York, Rio e Bari, che uniscono gli elementi fondanti della musica di Chiara alla produzione illuminata di Marc Collin (Nouvelle Vague), capace di trovare un perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e sonorità moderne e di mischiare l’atmosfera del grande cinema italiano con quella da nouvelle vague francese.

Assieme alla cantante saliranno sul palco Seby Burgio (tastiere, pianoforte) e Federico Scettri (batteria, elettronica) per un'appuntamento live all'insegna di un pop italiano elegante, con influenze brasiliane e alcune rivisitazioni di classici del cinema italiano.