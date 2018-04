Chi è solito frequentare le spa saprà bene che a ogni trattamento corrispondono delle aspettative: c’è chi intende ridurre la cellulite, chi sconfiggere l’acne e ancora chi desidera sciogliere le tensioni. Volersi bene non significa però pensare solo all’estetica ma anche alla propria salute, mentale e fisica. Catapultarsi in atmosfere orientali è un metodo efficace per ripristinare l’equilibrio interiore: appellarsi all’ ayurveda , ad esempio, permette di sperimentare in prima persona i benefici di quest'antica medicina indiana. Una cornice ideale per tuffarsi in questo mondo è Abano Terme : proprio così: qui, nella più grande e antica area termale d’Europa, è possibile ritrovare il proprio equilibrio eliminando stress e tensioni, il tutto avvolti da uno degli scenari culturali e naturali più belli dello stivale.

IL TRATTAMENTO

Un angolo d’Oriente attende nel cuore di Abano Terme: l’Oriental Thermal Spa dell'Hotel Metropole invita infatti i clienti a sperimentare tecniche provenienti dal mondo orientale al fine di raggiungere un completo benessere, fisico e mentale. Da provare esperienze come il massaggio ayurvedico, trattamento effettuato con olio tiepido arricchito con essenze in base alla tipologia della persona. Al di là delle virtù terapeutiche delle Terme Euganee c’è di più. Lo stabilimento termale dell’Hotel Terme Preistoriche, infatti, all’interno del Centro Benessere Angelica Rosa, propone trattamenti che strizzano l’occhio all’Oriente come, ad esempio, la pulizia del viso ayurvedica che, avvalendosi di estratti naturali e prodotti purificanti biologici ed ecologici, va ad eliminare gli inestetismi del viso e a riequilibrare l’epidermide. Inoltre è possibile familiarizzare con veri e propri rituali come il Netra Tarpana, utile al fine di purificare gli occhi e i tessuti circostanti, nutrire il sistema nervoso e ancora sviluppare il collegamento tra la vista e il cervello.

L’ESPERTO

Per vivere sani e felici ci si può appellare all’ayurveda. Secondo quest’antica dottrina olistica, tanto il benessere quanto il malessere dipendono dall'equilibrio o dallo squilibrio dei Dosha (Vata, Pitta e Kapha). Al fine di riequilibrarli e armonizzarli, è possibile sottoporsi a quelli che si potrebbero definire dei veri e propri trattamenti terapeutici pronti a liberare il corpo e la mente dallo stress e dalle tossine accumulate. Il risultato? Tornare a sentirsi in pace con se stessi e in armonia con il mondo intero.

I DINTORNI

Museo Internazionale della Maschera, là dove ammirare una preziosa collezione di maschere teatrali realizzate dagli scultori Amleto e Donato Sartori e ancora il Butterfly Arc ovvero la casa delle farfalle. Abano Terme rappresenta, senza ombra di dubbio, una meta in grado di unire l'utile al dilettevole. Qui, infatti, è possibile godere in primis dei benefici delle sue preziose acque termali, il tutto avvolti da una cornice d'eccezione: i Colli Euganei . Ma non solo. Sono tanti gli spunti che permettono di fare il pieno di arte e storia. La lista delle cose da fare e da vedere è decisamente lunga e articolata e comprende attrazioni come Villa Bassi Rathgeb con i suoi bellissimi affreschi, il Grand Hotel Orologio e ancora il Duomo di San Lorenzo al cui interno sono custodite opere d'arte di notevole pregio. Da non dimenticare poi il, là dove ammirare una preziosa collezione di maschere teatrali realizzate dagli scultori Amleto e Donato Sartori e ancora ilovvero la casa delle farfalle.

INFORMAZIONI

Hotel Terme Metropole

Via Valerio Flacco, 99

35031 Abano Terme (PD)

Tel. 049 8619100

Terme Preistoriche

Via Castello, 5

35036 Montegrotto Terme (PD)

Tel. 049 793477